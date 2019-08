Michele Uva, vicepresidente della Uefa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, in occasione della Supercoppa che si è giocata tra Liverpool e Chelsea. Uva ha parlato anche di Superlega, il progetto che interessa da vicino la Juventus e direttamente anche Andrea Agnelli. Ecco le sue parole in merito al futuro del calcio europeo: "​​Superlega? Il processo di consultazione sta andando avanti, l'11 settembre a Nyon ci sarà un nuovo incontro, non c'è urgenza di una decisione perché dobbiamo studiare la formula migliore. La UEFA troverà la scelta migliore per le competizioni europee"