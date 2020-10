“Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa”. Così Michele Uva ha annunciato ieri le sue dimissioni dalla vicepresidenza Uefa, spiegando anche all'Ansa: “Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative”. Il suo nome nelle scorse settimane è stato avvicinato alla Juve e torna di moda anche oggi. ​"Già ieri, per esempio, si era diffusa la voce - poi raffreddata, ma comunque pista da tenere d’occhio - di un suo approdo alla Juventus. Non va dimenticato, però, il fatto che a febbraio siano in programma una serie di scadenze elettorali, a cominciare da quella per la presidenza di una Lega Calcio di Serie A (cui aveva già puntato in passato) profondamente trasformata dall’istituzione della public company", scrive Tuttosport.