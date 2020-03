Il vicepresidente Uefa, Michele Uva, ha commentato a Rai Sport l'assegnazione della finale di Champions League femminile all'Allianz Stadium per il 2022. Uva ha fatto anche i complimenti ad Andrea Agnelli per il lavoro di mediazione svolto: "È una grande soddisfazione per il lavoro di politica internazionale che insieme a Andrea Agnelli ed Evelina Christillin stiamo facendo per l’Italia ma anche e soprattutto per il calcio europeo. La finale a Torino sarà un’altra grande occasione per promuovere uno dei movimenti sportivi, il calcio femminile, più importanti e in crescita nel mondo"