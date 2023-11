Gli Stati Uniti hanno diramato la lista dei dei convocati del ct Gregg Berhalter per il training camp in vista degli impegni contro Trinidad & Tobago, quarti di finale della Concacaf Nations League (16 e 20 novembre): non c'è l'esterno offensivo del Milan Christian Pulisic, fermato dalla contrattura rimediata contro il PSG, così come Timothy Weah, esterno della Juventus bloccato da una lesione alla coscia. Ci sono invece Yunus Musah e Weston McKennie, presente anche l'obiettivo rossonero Joe Scally.: Ethan Horvath, Gabriel Slonina, Matt Turner.: Cameron Carter-Vickers, Sergiño Dest, Kristoffer Lund, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally.: Paxten Aaronson, Johnny Cardoso, Luca de la Torre, Lennard Maloney, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman.: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Kevin Paredes, Ricardo Pepi, Alex Zendejas.