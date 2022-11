È durata 76 minuti, una decina in più rispetto a quella di lunedì contro il Galles, la partita di questa sera di Weston, in campo con glicontro l'nel secondo match del, terminato sullo 0 a 0. Il centrocampista della, schierato titolare, è stato protagonista di una prestazione sicuramente positiva, più brillante di quella offerta a inizio settimana. Ancora alle prese con un, apparsa vistosamente fasciata, il classe 1998 ha fatto parlare di sè già al 26', sprecando un'occasione clamorosa: dopo aver avviato l'azione offensiva della propria squadra e aver scambiato sulla destra con un compagno, lo statunitense si è infatti inserito in ottima posizione al centro dell'area, ricevendo a pochi passi del dischetto del rigore il pallone del potenziale 1 a 0, che però ha mandato direttamente in curva, disperandosi.Nonostante ciò il "maghetto", ancora in campo con la sua acconciatura a tinte blu, bianche e rosse, non si è perso d'animo e ha continuato a lottare insieme ai propri compagni, che hanno dominato il match a lungo:, che comunque non gli hanno fatto perdere la determinazione di pressare gli avversari nella linea mediana e di partecipare a tante preziose chiusure difensive, che gli sono valse gli applausi dei compagni. Da segnalare, nella sua partita, anche un episodio curioso che ha subito fatto il giro dei social, scatenando risate e commenti ironici: al 38', infatti, prima di battere una rimessa laterale, McKennie si è diretto verso unpresente a bordocampo per... "pulirsi" le mani nella sua pettorina, probabilmente per poter avere una miglior presa della palla con le mani.Al di là dell'aneddoto divertente, comunque, il giovane centrocampista non sembra ancora al top della forma: intorno al 70', infatti, ha iniziato a zoppicare vistosamente, finché il CT Greggnon ha deciso di sostituirlo. Le sue condizioni, quindi, restano da valutare. Il prossimo impegno - decisivo - degli USA al Mondiale è in calendario perche quest'oggi ha sconfitto il Galles per 2 a 0.