Westondivide i giornali. La prestazione del centrocampista dellanella sfida di ieri sera tranon è stata valutata allo stesso modo dai quotidiani in edicola oggi, che si sono espressi su di lui in maniera diversa. Noi, che lo abbiamo giudicato in maniera sicuramente positiva, vi abbiamo raccontato la sua prova QUI - "Fallisce un'occasione comoda e sporca così una prestazione buona sotto ogni punto di vista: quel pallone da pochi passi non deve finire in curva. Tatticamente prezioso".- "Presente in ogni zona del campo e generoso con i compagni. Fra i migliori in campo".