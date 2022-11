Occasione clamorosa per Westonal 26' del match tra. Il centrocampista della, infatti, aveva sul piede la palla del potenziale 1 a 0, che ha sprecato da ottima posizione: un vero e proprio rigore in movimento per il classe 1998, che dopo aver avviato l'azione offensiva della propria squadra aveva scambiato sulla destra con un compagno per poi inserirsi pericolosamente in area, senza però riuscire, appunto, a gonfiare la rete. Il suo tiro al volo è finito direttamente in curva e il match è rimasto fermo sullo 0 a 0.