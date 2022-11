Il CT degliGreggha commentato la prestazione dei suoi contro ilnel match d'esordio del, finito 1-1, che ha avuto come protagonista anche Westondella. Ecco le parole del tecnico, riportate dal Daily Mail: "E' stata una partita combattuta, per la quale abbiamo dato tutto sul campo. Nella ripresa abbiamo perso un po' di aggressività, ma allo stesso tempo i nostri avversari hanno intensificato la pressione: abbiamo avuto qualche occasione per far male in contropiede, i miei ragazzi si sono comportati bene e hanno lottato fino alla fine. Il Galles è una buona squadra, non è stato facile giocare sulle loro verticalizzazioni e sulle seconde palle: ci hanno reso la serata difficile".