Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide della Nazionale, contro Giamaica a Wiener Neustadt, in Austria (25 marzo) e contro l'Irlanda del Nord a Belfast (28 marzo). "Il nome più importante che manca dalla lista di Berhalter - scrive Sport Illustrated - è quello del centrocampista Weston McKennie, che non è stato incluso nella squadra a causa dei recenti problemi di infortunio". Da qualche tempo, il centrocampista statunitense soffre di un problema all'anca e non è al 100%, così Pirlo è costretto a schierarlo solo per qualche spezzone di gara.



LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI



PORTIERI : Ethan Horvath (Club Brugge), Chituru Odunze (Leicester City), Zack Steffen (Manchester City)



DIFENSORI : John Brooks (Wolfsburg), Reggie Cannon (Boavista), Sergiño Dest (Barcellona), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Anderlecht), Erik Palmer-Brown (Austria Vienna), Tim Ream (Fulham), Bryan Reynolds (AS Roma), Chris Richards (Hoffenheim), Antonee Robinson (Fulham)



CENTROCAMPISTI : Brenden Aaronson (Red Bull Salisburgo), Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Tyler Adams (RB Leipzig), Luca de la Torre (Heracles Almelo), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Yunus Musah (Valencia), Owen Otasowie (Wolverhampton Wanderers)



ATTACCANTI : Daryl Dike (Barnsley), Nicholas Gioacchini (Caen), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Werder Bremen), Tim Weah (Lille)