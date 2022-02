Hanno suscitato numerose polemiche le condizioni climatiche in cui nella notte italiana si è disputato il match tra USA e Honduras, valido per la qualificazione al Mondiale. All'Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota, la temperatura era infatti di -16 gradi (percepita -25), tanto che diversi giocatori hanno accusato sintomi di ipotermia e la squadra ospite è stata costretta a effettuare tre sostituzioni già durante l'intervallo. In campo anche Weston McKennie: nonostante le difficoltà ambientali, il centrocampista della Juve si è reso protagonista di un'ottima prestazione, segnando anche il gol dell'1-0 (3-0 il risultato finale) con un bel colpo di testa.