È durata 65 minuti la partita di Westoncontro il, nella gara d'esordio della Nazionale statunitense al. Il giocatore dellaha lasciato il campo un po' dolorante, con una fasciatura sulla coscia, dopo una prestazione positiva, in generale, ma comunque non particolarmente brillante. Il classe 1998, schierato titolare, ha ricevuto un'ammonizione nei primi minuti di gioco, dopo una brutta entrata a centrocampo. Rivedibile anche la sua posizione durante un'azione offensiva del Galles, in cui di fatto ha perso la marcatura di un avversario che è poi riuscito a concludere pericolosamente in porta, sfiorando il vantaggio. Gli, che al momento dell'uscita dal campo di McKennie erano in vantaggio per 1 a 0, torneranno in campo venerdì 25 novembre alle 20.00 contro l'Inghilterra.