Al termine della gara persa contro l'Olanda, il ct degli Stati Uniti Berhalter ha commentato la prestazione della sua squadra.'Oggi siamo stati sconfitti, ma non per mancanza di impegno. I ragazzi hanno dato il massimo in questa partita, purtroppo abbiamo perso ma la squadra ha dato tutto. Il nostro è un gruppo davvero speciale e non capita spesso di avere un legame del genere tra i compagni di squadra, lo staff e tutti quanti. Sono quindi molto orgoglioso di questo gruppo, ma amareggiato per il risultato di oggi'.