Spunta un nuovo drammatico video che sciocca gli Stati Uniti: un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. Secondo il New York Times a girarlo sarebbe stata una donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: "Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!". L'episodio risale al 3 marzo e la vittima sarebbe stata all'improvviso scaraventata a terra, quando gli agenti hanno continuato a infierire. Per la polizia è stato l'uomo ad aggredire i poliziotti. Di seguito il video, così come riportato in un servizio della NBC.



IMMAGINI SCONSIGLIATE A UN PUBBLICO SENSIBILE







MURO INTORNO ALLA CASA BIANCA - Intanto, in seguito agli incidenti avvenuti in seguito alla morte di George Floyd, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto costruire una recinzione intorno alla Casa Bianca, per proteggersi da eventuali futuri disordini.