Un caso di Covid-19 nell'Uruguay: come comunicato dalla Federazione (AUF), il terzino mancino Matias Viña è risultato positivo al virus, 'è in buone condizioni di salute e in isolamento'. Negativi i tamponi degli altri giocatori e dei membri dello staff di Oscar Washington Tabarez. In rosa ci sono quattro della Serie A: Diego Godin e Nahitan Nandez (Cagliari), Martin Caceres (Fiorentina) e ovviamente lo juventino Rodrigo Bentancur.