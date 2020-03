#Eliminatorias #Catar2022



Oscar Tabárez reservó a futbolistas del exterior para los primeros dos partidos de @Uruguay ante Chile y Ecuador.





Dopo vari rinvii di partite e il susseguirsi di decisioni che hanno portato alla possibilità di svolgere la Serie A a porte chiuse per un mese, i campionati si fermeranno per la sosta nazionali di fine marzo, in cui andranno in scena le prime gare di, ha diramato la lista dei 26 convocati in vista delle due partite contro Cile ed Equador del 26 e 31 marzo: per laci sarà, assieme a lui altri giocatori del nostro campionato: Godin e Vecino (Inter), Caceceres (Fiorentina), Laxalt (Milan), Nadez e Gaston Pereiro (Cagliari).