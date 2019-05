E’ stata diramata la lista dei convocati dell’per la Copa América 2019, che prenderà il via il 14 giugno in Brasile. Nell’elenco dei 23 giocatori chiamati da Oscar Tabárez ci sono anche due juventini,. "Voglio arrivare nel miglior modo possibile al torneo", aveva assicurato il centrocampista pochi giorni fa: il classe '97 è diventato ormai un perno della Celeste. Ma il c.t. non ha voluto rinunciare neanche al difensore centrale, il cui contratto con la Juve scadrà il 30 giugno.