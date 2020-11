Rodrigo Bentancur sorride dopo la vittoria del suo Uruguay per 3-0 contro la Colombia nella partita di qualificazione al prossimo Mondiale. Sfida nella sfida quella contro il compagno Juan Cuadrado: il centrocampista della Juve gioca una buona partita rimanendo in campo per quasi tutta la partita, sostituito al 93' da Neves; meno bene il terzino, che comunque è stato uno dei meno peggiori dei suoi ed è rimasto in campo per tutta la partita. Decisivi i gol di Cavani, Suarez e Nunez, che hanno regalato la vittoria al ct Tabarez.