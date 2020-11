Ieri si è svolta dall'altra parte dell'oceano una sfida tra juventini nel match di qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 tra Colombia e Uruguay, nella quale la celeste ha vinto 3-0 a domicilio con tanto di rigore procurato da Rodrigo Bentancur. Delusione quindi per Juan Cuadrado. Entrambi i giocatori bianconeri hanno affidato a Instagram le loro reazioni post-partita. Da un lato Bentancur ha pubblicato tre foto, una sua di gioco e due di esultanza collettiva, col messaggio "Gran partita per tutta la squadra, mettiamo in saccoccia 3 punti importanti". Mentre Cuadrado ha puntato sul gruppo: foto dei colombiani schierati per l'inno nazionale e messaggio "Più uniti che mai con fiducia in Dio. A volte si vince, a volte si perde. Ora pensiamo alla prossima partita!"