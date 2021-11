La sua convocazione, al fianco di giocatori come Messi, Dybala e Di Maria, ha acceso su di lui i riflettori di tutto il mondo calcistico, con la stampa che non ha esitato ad attribuirgli l'etichetta di "futuro numero dieci dell'". L'esordio di Matiascon ladi Scaloni, però, è rimandato al prossimo appuntamento: l'attaccante della, infatti, non era nemmeno in panchina per la sfida disputata e vinta nella notte contro l', a cui ha assistito dalla tribuna. Tempo al tempo, intanto il classe 2003 ha già avuto modo di allenarsi con diversi campioni, un'esperienza che porterà senz'altro con sè per il prosieguo della sua giovane carriera.