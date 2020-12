Il tema del giorno di casa Juve è la vittoria nel derby della Mole contro il Torino. Una partita che finisce sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport, affiancato alla "Turbo Inter", troviamo l'"Urlo Juve". Sul Corriere dello Sport nel taglio alto leggiamo "Juve, teste da derby" riferito alle due capocciate in fotocopia di McKennie e Bonucci che hanno regalato il successo in rimonta ai bianconeri. E Tuttosport contrappone in maniera netta le due squadre torinesi sfidatesi all'Allianz Stadium: "Lampi di Juve, incubo Toro".