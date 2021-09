La Juventus torna in campo alla Continassa oggi per prepararsi al meglio in vista del Milan, in vista di una sfida che dovrà dimostrare il processo di crescita in atto: la Juve vuole e deve vincere, per ripartire davvero, dare continuità al successo in Champions e prendersi piano piano le prime posizioni. "Torneremo", ha detto Allegri. E così dovrà essere. Lui ha le idee chiare, chiarissime, anche se - racconta Tuttosport - magari ha perso un po' la voce in questi giorni, "visto che al New Stadium di Malmoe ci ha dato dentro in termini di decibel e indicazioni.Martedì in Champions League è arrivato il risultato, determinante, oltre a una buona prestazione (che in parte c'era già stata nelle sfide di campionato), con un sostanziale passo in avanti da parte di alcuni singoli: oltre ai soliti Dybala e Cuadrado, è andato molto forte Alex Sandro (gol a parte), presente nelle due fasi, ha risposto bene Szczesny, è stato sempre presente Morata, ma soprattutto si è rivisto un buon Bentancur. E ognuno degli altri ha fatto la propria parte, compreso Kean, che è entrato molto bene dalla panchina.Come scrive il quotidiano: "Il modo in cui - con semplicità - gli svedesi riuscivano abbastanza frequentemente a superare il centrocampo juventino, previa passaggi in profondità, sarà oggetto di approfondita analisi già oggi". E in fase di manovra manca un aspetto, visto nel gol di Alex Sandro, ma spesso latente: la presenza in area di rigore avversaria. Si legge: "pronto a finalizzare vuoi il cross, vuoi la giocata, vuoi la ripartenza. Questa cosa, Allegri, proprio non l’ha digerita. Una volta Dybala che sbaglia il lato. Un’altra volta Morata costretto a defilarsi per entrare nell’azione. E ancora, soprattutto: il poco tempismo delle mezzali ad aggredire la profondità. Il mancato taglio verso la porta dell’opposto al portatore di palla".