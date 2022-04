Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il club dei senza giacca per Massimiliano Allegri è cominciato a una decina di minuti dal fischio finale. Il tecnico l’ha lanciata verso la panchina e poi si è rimesso a urlare e gesticolare. La colpa stavolta non è stata sicuramente della temperatura, anche se ieri a Torino faceva parecchio caldo. A mandarlo in ebollizione dev’essere stata la passività della sua Juventus