Giocò con Giovinco, Marchisio, De Ceglie e Criscito, giocò nella Primavera della Juve, se n'è andato il 6 luglio scorso. Giuseppe Rizza, ex calciatore bianconero, nel giugno scorso è stato colpito da un'emorragia cerebrale che lo ha costretto in coma per circa un mese all'ospedale Cannizzaro di Catania e, dopo un primo risveglio, gli ha causato la morte, a 33 anni, a luglio. Come informa Tuttosport, due giorni fa è arrivata la decisione della giunta comunale di Noto, che ha deliberato di intitolare a Rizza lo stadio cittadino: "La sua carriera sarà esempio per le future generazioni di calciatori", spiega il sindaco Corrado Bonfanti. All'ingresso dello stadio sarà realizzato dall'artista Salvo Muscarà un murales che avrà come protagonista lo stesso Rizza, mentre le lettere in rilievo scalfiranno il suo nome sulla parete della tribuna. Un modo per onorarne la memoria.