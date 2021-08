E' attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Victor. Molto, praticamente tutto, dipenderà dal referto dell'arbitro Aureliano, che ha punito col rosso una sbracciata del nigeriano su calcio d'angolo. Un rosso per cui rischia due giornate, almeno, in caso di condotta violenta, saltando in quel caso anche la Juventus dopo la sosta oltre al Genoa. Se invece si dovesse trattare di gesto anti-sportivo, ci sarebbero spiragli per un solo turno con ammenda. Potrebbe scattare anche il ricorso del Napoli.