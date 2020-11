Un personaggio come Diego Armando Maradona unisce inevitabilmente tutto il mondo del calcio, a prescindere dalla propria fede calcistica. Se il fuoriclasse argentino è assurto al rango di divinità in Argentina e a Napoli, qualunque appassionato di calcio - e anzi, di sport - non può certo rimanere indifferente davanti alla scomparsa di un'icona così grande. A dimostrarlo sono anche i numerosi tweet di tifosi della Juventus che, tra un semplice messaggio di cordoglio e vividi ricordi di sue prestazioni anche contro la stessa Juve, hanno voluto omaggiare Maradona.