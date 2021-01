Alessandro Di Pardo è un punto fermo della Juventus Under 23 e uno dei giovani presi in considerazione da Pirlo. L'allenatore della prima squadra l'ha inserito nella lista dei convocati negli ultimi match, a causa dell'emergenza in difesa, e da settimane si allena stabilmente con il gruppo dei "grandi". Di Pardo, però, potrebbe entrare presto in una trattativa di mercato che lo porterebbe in Serie B. Secondo quanto riporta seriebnews.com, la Cremonese dell'ex allenatore della Juve Under 23, Fabio Pecchia, sarebbe interessata al suo profilo e il calciatore potrebbe essere mandato in cadetteria a maturare e farsi le ossa.