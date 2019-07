Bronzo Italia alle Universiadi. Gli azzurrini di Daniele Arrigoni conquistano il terzo posto del podio complicandosi la vita nel finale ma trovando nei rigori, questa volta, la gioia negata contro il Giappone.

L’Italia torna a giocare per la terza volta a Salerno. Qui ha cominciato la sua Universiade, vittoriosa contro il Messico 2-0, e qui la termina con la conquista del bronzo, dopo la delusione dell’eliminazione in semifinale contro il Giappone. Arrigoni cambia ancora formazione, come di consueto: tutti a disposizione tranne Giraudo infortunato e Grieco squalificato. Ai rigori, gli azzurri battono la Russia e prendono il terzo posto.