Gioia social. Dopo il pericolo corso, la Juve tira il fiato e ritrova il sorriso. I bianconeri vincono all'ultimo contro l'Udinese, ribaltando una gara che sembrava ormai persa: merito di un Cristiano Ronaldo che si riscopre stellare per 10' e fa tutta la differenza. Gol su rigore e gol con una frustata di testa per rimettere la Juve in piena corsa Champions League. L'aggancio al secondo posto è arrivato, ma per tenerlo servirà di più.



I social Juve, però, si godono la serata e la rimonta: ecco tutti i loro messaggi nella nostra gallery, in continuo aggiornamento.