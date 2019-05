Continua a lavorare sul mercato il Manchester United. I Red Devils stanno cercando di piazzare un grande colpo in attacco. Se finora il grande obiettivo era stato Paulo Dybala, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ora il sogno proibito è Antoine Griezmann. Il francese lascerà l’Atletico Madrid in estate e sembrava vicinissimo al Barcellona. Ed invece lo United fa sul serio per ripartire con un attacco rinnovato e pronto a far gioire i tifosi inglesi. Se così fosse, per Dybala si aprirebbero scenari nuovi. E la permanenza alla Juventus potrebbe non essere così improbabile. Sempre che Atletico Madrid e Bayern Monaco non vogliano affondare il colpo.