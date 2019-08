Alexis Sanchez è praticamente un nuovo attaccante dell'Inter. In attesa dell'ufficialità, i tifosi del Manchester United sono imbufaliti dall'atteggiamento dei Red Devils, che pagheranno più del 50% del suo stipendio nella stagione in nerazzurro. Questo il tweet più esemplificativo: "Pensate se l’Inter dovesse vincere lo scudetto con Lukaku capocannoniere e Sanchez tra i primi cinque marcatori. Lo United non li avrà solo aiutati a vincere, ma avrà pagato 250mila sterline a settimana per vedere un’altra squadra vincere il proprio campionato!".