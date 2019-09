Il Manchester United ha messo gli occhi su Toni Kroos. Di per sé non sarebbe una notizia negativa per la Juventus, che al tedesco non ha mai pensato concretamente, ma i Red Devils potrebbero inserire il cartellino di Kroos nell'affare per Paul Pogba. Il Real Madrid vuole il centrocampista francese, al pari dei bianconeri, che però potrebbero partire dietro ai Blancos nella trattativa proprio per via del tedesco. Lo riporta il Sun dall'Inghilterra.