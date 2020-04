1









Ci sono momenti in cui si realizza che, malgrado tanti esperimenti, è ora di giocare sul sicuro. Secondo i ruomors che rimbalzano dall'Inghilterra, il Manchester United sta puntando forte su Matthijs de Ligt. Lo assicura il Times, ma lo assicurerebbe anche quel momento di cui si è detto poc'anzi: già, perché i Red Devils sono usciti dal grande giro da troppo tempo, rispetto a come hanno abituato i tifosi durante l'epopea di Sir Alex Ferguson. Ed ecco che, scartato giusto Virgijl Van Dijk, difficilissimo da trattare contro gli acerrimi rivali del Liverpool, il nome di De Ligt scatta subito in cima alla lista, quando si parla di eccellenze. Lo ha dimostrato all'Ajax, ma anche alla Juventus, per com'è apparso in crescita poco prima che il coronavirus fermasse lo sport.



COME NEL 2016 - Il ragionamento dello United non sembra essere poi diverso da quello che, gli stessi Red Devils, hanno fatto quattro anni fa, riportando all'ovile Paul Pogba. Oggi, quattro anni dopo, lo scenario potrebbe ripetersi con le stesse parti chiamate in causa. Cambiano, però, gli equilibri. Già, perché la Juve di allora aveva bisogno di una cessione importante per stabilizzare i propri conti e la plusvalenza "centimilionaria" portata da Pogba ha gettato le basi per la Juve contemporanea. Una Juve che può tranquillamente snobbare le richieste dello United, visto quanto ha speso per prendere De Ligt, in relazione a quanto fece per Pogba. LA TENTAZIONE - Lo United però, saprebbe come prendere alla gola la Juve. Questioni di appetito, non certo di sangue: infatti, è ben noto che i bianconeri sognino il ritorno proprio di Pogba e, in un mercato che sembra orientarsi verso la formula dello scambio (anche ad alto livello) ecco che un'idea folle può diventare quasi suggestiva. Certo, poi la Juventus si troverebbe a dover cercare un sostituto di De Ligt, a meno che il recupero di Demiral (senza contare ancora una stagione di Bonucci-Chiellini) e la scommessa Romero non diano sufficienti garanzie alla società per sacrificare l'olandese. Che una scommessa non è, tutt'al più, un capitale. In movimento?