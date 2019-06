Il Manchester United piomba su Pierre-Emerick Aubameyang. E' quanto riportato dall'Inghilterra nel pomeriggio di oggi, con l'idea dei Red Devils per rinforzare l'attacco, che potrebbe liberare del tutto Romelu Lukaku per il suo approdo in Italia. I Gunners valutano Aubameyang almeno 60 milioni di euro, ovvero meno di quanto lo United può sperare di ricevere dalla cessione di Lukaku, valutato 80 milioni. L'Inter, al momento, è in pole position per il centravanti belga, con la Juventus alla finestra, anche per Mauro Icardi che potrebbe liberarsi dai nerazzurri.