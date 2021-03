Età media, stabilità della rosa, durata e formula solida dei contratti. Questi, in estrema sintesi, i criteri in base ai quali il CIES ha sistemato in una classifica, dalla posizione 1 alla 98, le squadre dei 5 campionati top d'Europa. L'indice scaturito dai parametri sopra elencati si chiama SSM (Sustainable Squad Management rating) e vuole misurare la virtuosità dei club sul lungo termine. L'assunto teorico è il seguente: se una società mantiene un organico abbastanza giovane, senza cambiare troppi giocatori ogni stagione, e non si riempie di prestiti, è più facile che mantenga un progetto solido.



LE MIGLIORI - La regina del continente, quella con il SSM migliore delle cinque leghe top, è il Manchester United, seguito da Real Sociedad, Athletic Bilbao, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Southampton, Barcellona, Atletico Madrid, Lipsia... e la Juventus?



LE ITALIANE - I bianconeri occupano il 58° posto, seguiti dall'Inter 59^. La migliore italiana è il Sassuolo 29°. Un dato che deve far riflettere sulla gestione del calcio italiano, così come deve far riflettere il fondo classifica, col Genoa ultimo in classifica e in generale 4 club di Serie A nelle ultime dieci.



Il Bayern Monaco campione d'Europa è 24°, mentre tra le italiane, oltre al Sassuolo, precedono la Juve anche il Napoli (31°), la Lazio (33°), il Cagliari (42°), il Bologna (49°), il Milan (50°) e il Torino (53°).