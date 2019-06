Finora ha sempre alzato un muro insormontabile per Paul Pogba, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il Manchester United è consapevole della volontà del proprio assistito di voler lasciare la Premier League e non intende far trovare impreparato qualora questa eventualità dovesse diventare realtà. Il primo nome è Bruno Fernandes. Secondo le fonti inglesi, il club inglese sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo, anche grazie al ritiro dalla corsa per il giocatore da parte del Tottenham. Qualora il colpo dovesse andare in porto, si potrebbero creare anche la condizioni ideali per vedere Pogba in partenza da Manchester. Juventus e Real Madrid controllano gli sviluppi della trattativa.