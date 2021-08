Cristiano Ronaldo è tornato a casa, nel club in cui è diventato grande e con cui, per la prima volta in carriera, ha vinto tutto. Sarà il giocatore più pagato della Premier e giocherà la Champions da protagonista,. Le regole della Premier League sono infatti molto severe: non c'è la possibilità di modificare i numeri di maglia a stagione iniziata. L'attuale possessore del 7 è Edinson Cavani, che molto difficilmente verrà ceduto in questi ultimi due giorni di mercato e di conseguenza continuerà ad indossare il numero che ha reso grande il portoghese.