Secondo quanto riportato da Goal.com, il Manchester United è pronta a rompere gli indugi per Mario Mandzukic: l'offerta sembra essere sul piatto. I Red Devils, infatti, offrono 9 milioni di sterline - più di 10 milioni di euro - alla Juventus, mentre hanno pronto per il giocatore un contratto di una stagione e mezza (20121) da 4,4 milioni a stagione. L'esperimento Rushford-Martial non è stato fruttuoso e la partenza di Lukaku, senza adeguati rimpiazzi, è costata il dodicesimo posto in questo inizio di stagione in Premier League. La trattativa, quindi, potrebbe andare in porto all'apertura del mercato di gennaio.