Secondo quanto riportato in Inghilterra, la Juventus non ha ancora abbandonato l'idea di riportare a Torino Paul Pogba. Il francese - spiegano i media di oltremanica - può lasciare il Manchester United anche se il mercato in entrata in Inghilterra è chiuso. Qualcosa di molto, molto difficile. Ma che stuzzica le fantasie dei tifosi e le idee di Paratici. Tant'è: è molto probabile che alla fine resti un sogno, anche perché lo United - a maggior ragione senza aver trovato un sostituto - non lo darebbe per meno di 150 milioni di euro. Conoscendo la situazione economica della Juve, ecco che diventa praticamente impossibile.