E' tornata la Premier! Alle 21.15 è andato in scena subito il big match dei 'ritorni'. Mourinho, con il suo Tottenham, affronta il recente passato, il Manchester United. Gli Spurs passano in vantaggio con un lampo di Bergwijn, che buca un colpevole De Gea. Poi lo spagnolo si rifa con una super parata su un colpo di testa di Son. Nella ripresa, invece, solo United: prima un volo di Lloris su un tiro, deviato, di Martial.



DECISIVO POGBA - Poi l'ingresso in campo di Pogba (alla nona presenza stagionale, la prima dal 27 dicembre) è decisivo: il francese, obiettivo di mercato della Juventus e del Real Madrid, si procura, dopo una magia, un calcio di rigore, beffando Dier e facendosi atterrare. Poi il francese lascia il tiro dal dischetto a Bruno Fernandes, caricandolo prima del duello con Lloris: è 1-1, con gol del portoghese, migliore in campo. Lo United resta quinto e lascia a distanza il Tottenham. Con i Red Devils che ora possono contare su un Pogba in più.