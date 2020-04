Stasera alle ore 20 in diretta su Sky Sport Uno e live su Twitch va in onda "United per l'Italia", lo speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti - joypad in mano - a sfidarsi dal proprio divano di casa è una competizione eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile. Tre partite da 15 minuti ciascuna, presenti anche Ciro Immobile (Lazio), Francesco Totti, Antonio Cassano, Marco Materazzi, Massimo Oddo, Miguel Veloso (Verona), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Vittorio Parigini (Cremonese), Riccardo Orsolini (Bologna), Adam Masina (Watford), Juan Quintero (River Plate), Giulio Donati (Lecce), Alessio Cerci (Salernitana), Pierluigi Gollini (Atalanta), Andrea Petagna (Spal), Kevin Lasagna e Rolando Mandragora (Udinese), Fabio Pisacane e Giovanni Simeone (Cagliari).