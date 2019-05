Continua l’asta di mercato per arrivare a Joao Felix. Il talento portoghese del Benfica piace alla Juventus, all’Atletico Madrid ed ai due Manchester. I bianconeri si sono mossi anche su consiglio di Cristiano Ronaldo ed hanno avviato da tempo contatti con la dirigenza delle Aquile lusitane. A creare problemi è la clausola del contratto dell’attaccante classe 1999: ben 120 milioni di euro. Chi non sembra avere grossi dubbi a riguardo è lo United. Infatti, i Red Devils sarebbero pronti a pagare interamente il prezzo richiesto. Lo riporta Record. Insomma, si prospetta una vera e propria minaccia per i piani della Juventus.