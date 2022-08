Il Manchester United sembra avere fretta nel voler chiudere la trattativa che porterebbe Adrien Rabiot dalle parti di Carrington. Proprio per questo, i dirigenti del club inglese starebbero studiando anche un piano B, nel caso in cui l'affare per l'ex Psg dovesse complicarsi. Stando a quanto emerso in queste ore infatti, lo United avrebbe messo gli occhi anche sul centrocampista del Real Madrid Casemiro, per il quale avrebbero già iniziato a sondare il terreno.