Juventus e Real Madrid spingono sull'acceleratore per strappare Paul Pogba al Manchester United. I Red Devils, però, hanno alzato il muro, chiedendo cifre strabilianti. L'ultima richiesta è di 200 milioni, un'enormità anche per i Blancos. Così, le due pretendenti hanno deciso di cambiare strategia: aspettare che il Manchester piazzi almeno un colpo in entrata. Una volta ultimati gli ultimi acquisti entro l'8 agosto, data della chiusura del mercato inglese, ci sarà tempo e modo per le due pretendenti per piazzare l'affondo per Pogba, contando sulla necessità dello United di dover cedere per fare cassa.