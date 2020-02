Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, Nemanja Matic, giocatore del Manchester United, vorrebbe restare in Red Devils. Il centrocampista, infatti, ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e avrebbe tutte le intenzioni di prolungarlo. Il mercato, però, è imprevedibile, così non sarà detta l'ultima parola finché non ci saranno ufficialità: almeno, questa è la speranza di Inter e Juventus, due tra le squadre ingolosite dalla possibilità di portare il giocatore a zero nella propria rosa. L'Inter, specialmente, segue da tempo il serbo e Marotta potrebbe tentare l'affondo per convincerlo a cambiare idea sul proprio futuro.