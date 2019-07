Sembra essersi drasticamente bloccato il dialogo tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è corteggiato dai nerazzurri, ma, per ora, non è destinato a lasciare i Red Devils. Almeno non per trasferirsi a Milano. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, invece, gli inglesi potrebbero utilizzare il proprio centravanti come contropartita tecnica per arrivare a Paulo Dybala. La Juventus riflette su questo eventuale scambio.