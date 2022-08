Intervenuto ai canali ufficiali del club inglese, l'ex bandiera delLousi è detto preoccupato per il possibile acquisto da parte dei Red Devils di Adrien, che sembra a un passo dal dire addio alla. Ecco il suo pensiero: "Non avevo mai sentito parlare di lui. I club spendono milioni di sterline per scovare giocatori in tutta Europa, ma nessun altro ha fatto una mossa per questo tizio. E perché pensate che sia così? Ho una brutta sensazione su questo ragazzo".