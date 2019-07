Un braccio di ferro con poche possibilità di uscita. "Tutti al Manchester United, dal proprietario all'allenatore, conoscono il desiderio di Paul. Tutti sanno che vuole andar via e ci stiamo lavorando", così ha parlato Mino Raiola qualche giorno fa, consegnando Pogba al mercato e dando un assist prezioso a Juventus e Real Madrid. Ma non aveva fatto i conti con il Manchester United. Attraverso il suo allenatore, infatti, il club ha subito replicando, spiegando la non necessità di vendere. E poi, ci si è messa anche la società, infuriata con Raiola e pronta a dare battaglia: secondo il Daily Mirror, infatti, il Manchester United avrebbe deciso di alzare la cifra per la cessione di Paul Pogba, passando da 150 a 200 milioni di euro.