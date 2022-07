Anche quest'estate bisognerà indovinare e fare scomesse su quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è infatti in'uscita dal Manchester, a maggior ragione dopo le notizie emerse in queste ultime 24, riguardo la volontà del portoghese di lasciare Old Trafford. I Red Devils nel frattempo non restano a guardare e stando a quanto riportato dal Sunday Mirror, avrebbero individuato l'alternativa in Antony dell'Ajax.