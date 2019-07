Paul Pogba è ad un passo dall'addio al Manchester United ed i Red Devils corrono ai ripari. Il club inglese ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic il sostituto del francese. Così ha avuto inizio la trattativa con la Lazio. Al momento, come riportato da Calciomercato.com, l'agente del centrocampista serbo sarebbe in Inghilterra per trattare con lo United. Qualora dovesse esserci l'accordo, il Manchester non si opporrebbe alla cessione di Pogba. Juventus e Real Madrid seguono con interesse gli sviluppi di questo incontro.