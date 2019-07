Matthijs de Ligt salirà sul podio dei difensori più pagati nella storia del calcio: con i suoi 70 milioni di euro si piazza al terzo posto, alle spalle degli 85 del Liverpool per prelevare Virgil van Dijk dal Southampton nel gennaio del 2018 e degli 80 del Bayern Monaco per Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid in questa estate di mercato. Il talento olandese, però, potrebbe presto scivolare al quarto posto: il Manchester United, infatti, è pronto ad avvicinare i 90 milioni di euro per prelevare Harry Maguire dal Leicester.